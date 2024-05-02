ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в шпионаже

Жителя Приморского края задержали по подозрению в шпионаже и передаче сведений украинской военной разведке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ФСБ.

Как отметил собеседник агентства, задержанный причастен к совершению государственной измены в форме шпионажа «в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины». По данным ФСБ, фигурант по заданию украинской разведки собирал и передавал данные об объектах военной инфраструктуры Приморья. При этом злоумышленник осознавал возможность использования этих сведений против безопасности РФ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о госизмене, фигуранта заключили под стражу.

Ранее ФСБ задержала на пропускном пункте Верхний Ларс в Северной Осетии пытавшегося пересечь границу украинского шпиона. По данным ведомства, 36-летний гражданин Украины собирал и передавал Киеву информацию о расположении российских военнослужащих и военной техники в зоне специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».

