Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в Центральную избирательную комиссию документы на выдвижение в кандидаты в президенты России. Об этом сообщается в Telegram-канале политического объединения.

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На минувшей неделе съезд ЛДПР поддержал выдвижение Слуцкого кандидатом на выборы главы государства.

«Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — указали в ЛДПР.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Как сообщали в ЦИК, в комиссию поступили заявки от 29 кандидатов на пост главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКВыборы Президента РоссииЛДПРЛеонид Слуцкий

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