Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР

На минувшей неделе съезд ЛДПР поддержал выдвижение Слуцкого кандидатом на выборы главы государства.

«Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — указали в ЛДПР.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Как сообщали в ЦИК, в комиссию поступили заявки от 29 кандидатов на пост главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

