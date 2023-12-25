Слуцкий подал в ЦИК документы на выдвижение в президенты от ЛДПР
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий представил в Центральную избирательную комиссию документы на выдвижение в кандидаты в президенты России. Об этом сообщается в Telegram-канале политического объединения.
На минувшей неделе съезд ЛДПР поддержал выдвижение Слуцкого кандидатом на выборы главы государства.
«Леонид Слуцкий подал в ЦИК документы для регистрации в качестве кандидата от партии на должность президента России», — указали в ЛДПР.
Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Как сообщали в ЦИК, в комиссию поступили заявки от 29 кандидатов на пост главы государства, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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