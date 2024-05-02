Россия в 2024 году заняла 34% рынка удобрений Индии, пишут «Ведомости». В 2023 году этот показатель на начало года не превышал 23%, подсчитали аналитики.

При этом в целом импорт удобрений из России в Индию в последние месяцы начал снижаться. Эксперты отмечают, что Индия запускает ряд крупных проектов по производству собственных удобрений, включая азотные.