Россия в 2024 году заняла 34% рынка удобрений Индии

Россия в 2024 году заняла 34% рынка удобрений Индии, пишут «Ведомости». В 2023 году этот показатель на начало года не превышал 23%, подсчитали аналитики.

При этом в целом импорт удобрений из России в Индию в последние месяцы начал снижаться. Эксперты отмечают, что Индия запускает ряд крупных проектов по производству собственных удобрений, включая азотные.

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Так, главными покупателями удобрений у России в 2023 году стали Бразилия, США, а также Индия. Страны смогли нарастить прошлогодние объемы закупок. Отмечается, что на эти страны пришлось около 60% всего экспорта – 18,5 миллиона тонн. Бразилия нарастила поставки, купив 9,4 миллиона тонн почти на четыре миллиарда долларов.

При этом в феврале 2024 года страны Евросоюза произвели закупки российских удобрений на 167 млн евро, что стало максимумом с декабря 2022 года, пишут РИА Новости со ссылкой на европейскую статистику. Среди стран особенно выделяется Бельгия, увеличившая объем закупок почти в пять раз, до 24 млн евро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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