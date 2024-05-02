Директор от России в МВФ: Вашингтон сорвал встречу Минфинов и Центробанков БРИКС

Главы делегации Минфина и Банка России не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за задержки с выдачей виз в США. Об этом рассказал исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин в беседе с РИА Новости.

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По его словам, на мероприятия должны были прибыть замминистра финансов Иван Чебесков и первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин, а также сотрудники ведомств. Американская сторона выдала визы в приемлемые сроки лишь младшим сотрудникам ЦБ, при этом никто из работников Минфина не получил документы вовремя. Посольство США в Москве уведомило делегацию о возможности получить визы 16 апреля, когда шла конференция и командировки отменили, пишет Ura.ru. Можин также указал, что в этот день должна была пройти оказавшаяся сорванной встреча заместителей министров финансов и глав Центробанков стран БРИКС.

«Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам», — подчеркнул исполнительный директор от РФ, добавив, что это «вопрос культуры».

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ФОТО: РИА Новости
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