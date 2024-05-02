Директор от России в МВФ: Вашингтон сорвал встречу Минфинов и Центробанков БРИКС

По его словам, на мероприятия должны были прибыть замминистра финансов Иван Чебесков и первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин, а также сотрудники ведомств. Американская сторона выдала визы в приемлемые сроки лишь младшим сотрудникам ЦБ, при этом никто из работников Минфина не получил документы вовремя. Посольство США в Москве уведомило делегацию о возможности получить визы 16 апреля, когда шла конференция и командировки отменили, пишет Ura.ru. Можин также указал, что в этот день должна была пройти оказавшаяся сорванной встреча заместителей министров финансов и глав Центробанков стран БРИКС.

«Когда визы дали, они были не нужны. Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам», — подчеркнул исполнительный директор от РФ, добавив, что это «вопрос культуры».

