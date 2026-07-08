Власти России запретили экспорт дизеля

Российские власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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В ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что решение принято с целью увеличения поставок на внутренний рынок.

По его словам, ряд ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) были перенесены на более поздние сроки, а загрузку действующих предприятий увеличили до максимального уровня.

Также Новак рассказал, что в июле Россия начинает импортные поставки нефтепродуктов.

«И наращиваем дополнительно объёмы производства за счёт нефтепродуктов более низкого экологического класса», - добавил вице-премьер.

Ранее Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке топлива в России остается напряжённой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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