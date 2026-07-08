Путин: Украина желает навредить экономике России
Украина желает нанести ущерб российской экономике. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, противнику это не удастся, так как «запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире».
«Но самое-то главное, стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», - добавил глава государства.
Путин добавил, что сегодняшние трудности с топливом в стране - временные, которые связаны в том числе с попытками Киева «сорвать сезон отпусков россиян».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия контактирует с другими странами по теме импорта нефтепродуктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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