Британские парламентарии почти сутки смотрели мультфильм «Маша и Медведь»

Парламентарии Великобритании почти сутки смотрели мультфильм «Маша и Медведь». Как пишет The Guardian, они пытались выявить в российском проекте признаки пропаганды.

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Уточняется, что для проверки законодатели просмотрели более 200 серий мультсериала, каждая из которых длится около семи минут.

В итоге самыми тревожными для британских парламентариев стали серии, в которых Маша появляется в головных уборах, напоминающих шлемофон танкиста или фуражку пограничника. Депутаты заявили, что такие элементы, отдаленно напоминающие военную форму, «активно нормализуют советскую военную иконографию для глобальной аудитории маленьких детей».

Ранее стало известно, что около 50 депутатов из Великобритании потребовали запретить показ в стране мультсериала «Маша и Медведь». Создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий заявил «Радиоточке НСН», что попытка британских парламентариев – это глупость.

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ФОТО: Анимационная студия «Анимаккорд»
ТЕГИ:ПропагандаЗапретВеликобританияМультфильм

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