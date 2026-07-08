Россиянам назвали два важных правила приема лекарств

По её словам, следует соблюдать два правила. Во-первых, принимать лекарства нужно в соответствии с инструкцией. Эксперт пояснила, что приём «натощак» означает, что желудок должен быть практически пустым. Надпись «до еды» - это примерно 30-60 минут до приёма пищи, «во время еды» — в процессе, а «после еды» — в течение получаса после приёма пищи.

«Влияние еды на действие лекарств может быть очень разным. В одних случаях она мешает препарату всасываться... В других, наоборот, усиливает всасывание медикамента», — отметила Тимохина.

Эксперт добавила, что запивать лекарства нужно только негазированной водой, необходимый объём - 100-200 мл. Использовать чай, кофе, молоко или соки не следует.

Ранее правительство РФ дополнило список стратегически важных значимых лекарств и препаратов на 149 наименований, пишут «Известия».