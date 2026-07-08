Россиянам назвали два важных правила приема лекарств
Правильный приём лекарств поможет избежать проблем со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» рассказала провизор аптечной сети «Столички» Наталья Тимохина.
По её словам, следует соблюдать два правила. Во-первых, принимать лекарства нужно в соответствии с инструкцией. Эксперт пояснила, что приём «натощак» означает, что желудок должен быть практически пустым. Надпись «до еды» - это примерно 30-60 минут до приёма пищи, «во время еды» — в процессе, а «после еды» — в течение получаса после приёма пищи.
«Влияние еды на действие лекарств может быть очень разным. В одних случаях она мешает препарату всасываться... В других, наоборот, усиливает всасывание медикамента», — отметила Тимохина.
Эксперт добавила, что запивать лекарства нужно только негазированной водой, необходимый объём - 100-200 мл. Использовать чай, кофе, молоко или соки не следует.
Ранее правительство РФ дополнило список стратегически важных значимых лекарств и препаратов на 149 наименований, пишут «Известия».
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