Россиян могут запереть в стране из-за коронавируса

Один из информаторов издания сообщил, что в проекте распоряжения имеется фактическое закрытие государственных границ в обоих направлениях.

Однако другие собеседники газеты утверждают, что речь идет только о временном запрете на въезд иностранцев на территорию РФ – ранее на аналогичные меры пошли и другие страны в Европе.

При этом россияне и обладатели вида на жительство в РФ смогут беспрепятственно въезжать в страну. Ожидается, что распоряжение об ограничении въезда или выезда из страны должно быть опубликовано в среду, 18 марта.

