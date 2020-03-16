Россиян могут запереть в стране из-за коронавируса
Власти России рассматривают возможность ограничения выезда россиян за пределы страны из-за распространения коронавируса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Один из информаторов издания сообщил, что в проекте распоряжения имеется фактическое закрытие государственных границ в обоих направлениях.
Однако другие собеседники газеты утверждают, что речь идет только о временном запрете на въезд иностранцев на территорию РФ – ранее на аналогичные меры пошли и другие страны в Европе.
При этом россияне и обладатели вида на жительство в РФ смогут беспрепятственно въезжать в страну. Ожидается, что распоряжение об ограничении въезда или выезда из страны должно быть опубликовано в среду, 18 марта.
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