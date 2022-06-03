Россия запретила въезд 41 гражданину Канады

В сообщении говорится, что решение является ответом на персональные санкции, введённые канадскими властями в отношении руководства Минобороны РФ, военачальников и представителей деловых кругов.

«На постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Россия ввела персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов парламента Великобритании.