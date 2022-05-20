Канада объявила о новых санкциях против России
20 мая 202217:11
Канадское правительство обнародовало новые ограничительные меры, направленные против России, сообщают РИА Новости.
В новый черный список канадских властей попали 14 граждан РФ.
Оттава также вводит запрет на поставки компьютерной техники и предметов роскоши.
Ранее страны G7 заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.
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20 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru