Канада объявила о новых санкциях против России

Канадское правительство обнародовало новые ограничительные меры, направленные против России, сообщают РИА Новости.

В новый черный список канадских властей попали 14 граждан РФ.

СМИ: санкции Запада против России провалились

Оттава также вводит запрет на поставки компьютерной техники и предметов роскоши.

Ранее страны G7 заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики.

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