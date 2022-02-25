Польша и Чехия закроют небо для российских авиакомпаний

Польша с 26 февраля закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Соответствующее постановление поручил подготовить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он сообщил об этом в Twitter.

Из Москвы в Варшаву регулярные пассажирские рейсы отправляет компания «Аэрофлот», которая попала под санкции из-за проведения на Украине специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.

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Закрыть свое небо для российских авиакомпаний готовится и Чехия.

Уже закрыла воздушное пространство для российских самолетов Великобритания.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЧехияПольша
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