Польша и Чехия закроют небо для российских авиакомпаний

Польша с 26 февраля закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Соответствующее постановление поручил подготовить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он сообщил об этом в Twitter.

Из Москвы в Варшаву регулярные пассажирские рейсы отправляет компания «Аэрофлот», которая попала под санкции из-за проведения на Украине специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.