Польша и Чехия закроют небо для российских авиакомпаний
Польша с 26 февраля закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Соответствующее постановление поручил подготовить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он сообщил об этом в Twitter.
Из Москвы в Варшаву регулярные пассажирские рейсы отправляет компания «Аэрофлот», которая попала под санкции из-за проведения на Украине специальной военной операции, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным.
Закрыть свое небо для российских авиакомпаний готовится и Чехия.
Уже закрыла воздушное пространство для российских самолетов Великобритания.
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