Россия высылает из страны восемь японских дипломатов

Токио 12 апреля ввел санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка начиная с 12 мая.

В МИД РФ также отметили, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества России и Японии.

Ранее Япония впервые за 19 лет назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией.

