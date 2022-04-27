Россия высылает из страны восемь японских дипломатов
В Министерстве иностранных дел РФ сообщили в среду о высылке из страны восьми дипломатов Японии, сообщает ТАСС.
«Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну. Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений», — говорится в заявлении ведомства.
Токио 12 апреля ввел санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка начиная с 12 мая.
В МИД РФ также отметили, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества России и Японии.
Ранее Япония впервые за 19 лет назвала южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией.
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