Россия выходит из Совета государств Балтийского моря
Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Как говорится в официальном заявлении МИД РФ, страны Запада монополизировали СГБМ в своих целях и в ущерб российским интересам.
В ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран – членов СГБМ, представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации, - говорится в документе, который цитирует ТАСС.
На Смоленской площади также подчеркнули, что прекращение членства России в СГБМ не повлияет на её присутствие в регионе. Российская сторона намерена продолжить работать с ответственными партнерами и проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Совете Думы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря.
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