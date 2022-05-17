Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Как говорится в официальном заявлении МИД РФ, страны Запада монополизировали СГБМ в своих целях и в ущерб российским интересам.

В ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран – членов СГБМ, представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации, - говорится в документе, который цитирует ТАСС.