Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Как говорится в официальном заявлении МИД РФ, страны Запада монополизировали СГБМ в своих целях и в ущерб российским интересам.

В ответ на враждебные действия глава ведомства Сергей Лавров направил послание министрам стран – членов СГБМ, представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации, - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Глава МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

На Смоленской площади также подчеркнули, что прекращение членства России в СГБМ не повлияет на её присутствие в регионе. Российская сторона намерена продолжить работать с ответственными партнерами и проводить мероприятия по ключевым вопросам развития Балтийского региона.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на Совете Думы было принято решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Балтийское МореМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры