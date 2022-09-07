Россия ввела санкции против военного руководства ЕС

Москва расширила ответные санкции против Евросоюза, включив в «черный список» высшее военное руководство ЕС, а также частных лиц, связанных с поставками вооружений Киеву, заявили в МИД РФ.

Всем им запрещен въезд на территорию России.

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«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес РФ будут и впредь встречать жесткий ответ», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Точный список включенных в реестр персон не раскрывается.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Европа зашла в санкционный тупик.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КиевЕвросоюзОтветные Санкции РоссииРоссия
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