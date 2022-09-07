Россия ввела санкции против военного руководства ЕС
Москва расширила ответные санкции против Евросоюза, включив в «черный список» высшее военное руководство ЕС, а также частных лиц, связанных с поставками вооружений Киеву, заявили в МИД РФ.
Всем им запрещен въезд на территорию России.
«Хотим напомнить инициаторам антироссийских мер, что любые недружественные акции в адрес РФ будут и впредь встречать жесткий ответ», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Точный список включенных в реестр персон не раскрывается.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Европа зашла в санкционный тупик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- В Польше высоко оценили риск войны с Россией
- Россия ввела санкции против военного руководства ЕС
- Россия расширила ответные санкции против Евросоюза
- Шнуров назвал охоту «русской медитацией»
- Путин заявил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении
- ФК «Челси» уволил Томаса Тухеля
- В Хабаровском крае 25 населённых пунктов остались без электричества
- Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС
- Собянин: Завершились работы по благоустройству 18 переулков Арбата и Хамовников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru