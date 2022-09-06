Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала население к массовым протестам против санкций в отношении России и энергетической и социальной политики Берлина. Об этом парламентарий написала в статье для журнала Junge Welt.

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«Федеральное правительство завело себя в тупик экономической войной против России. СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными», — считает депутат.

Дагделен отметила, что власти ФРГ постараются удержать немцев от протестов, называя неудобные вопросы проявлением «пропаганды Кремля» или крайне правых. Депутат призвала население не поддаваться на попытки успокоить недовольных.

«Необходим широкий протест — против надбавки к цене на газ, за ограничение цен на энергию, а также за налог на сверхприбыли бенефициаров кризиса — энергетических концернов, фармацевтических гигантов и предприятий военной промышленности. ... И долой разоряющие нас экономические санкции!» — подчеркнула парламентарий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыСанкции Против РоссииГермания
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