Россия ввела санкции против руководства Евросоюза

В Министерстве иностранных дел России сообщили о введении санкций против высшего руководства Европейского Союза. Как отмечается, данные шаг следует воспринимать как ответные меры Москвы на ограничения, введенные ранее Брюсселем против российских компаний, представителей государственной власти РФ и бизнеса.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.