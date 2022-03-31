Россия ввела санкции против руководства Евросоюза
В Министерстве иностранных дел России сообщили о введении санкций против высшего руководства Европейского Союза. Как отмечается, данные шаг следует воспринимать как ответные меры Москвы на ограничения, введенные ранее Брюсселем против российских компаний, представителей государственной власти РФ и бизнеса.
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Ограничения распространены также на подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — подчеркивается в заявлении.
Кроме этого в ответный «чёрный список» внесены и сотрудники ряда европейских СМИ, которые ответственны за продвижение незаконных антироссийских санкций, разжигание русофобских настроений, ущемление прав и свобод русскоязычного населения.
Ранее премьер-министр Нидерландов назвал условие ослабления санкций ЕС против России.
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