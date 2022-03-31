Китай введет ответные санкции против ряда американских чиновников

Китай введет ответные визовые ограничения в отношении некоторых чиновников США, которые «ввели санкции в отношении Китая и нанесли ущерб интересам Китая». Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Отмечается, что Пекин принял решение ввести ограничения «в целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, а также защиты законных прав и интересов граждан КНР».

Ранее Вашингтон ввел санкции против чиновников и структур КНР, которые действуют в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению США, они якобы причастны к нарушениям прав человека в отношении национальных и религиозных меньшинств.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СанкцииСШАКитай
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