Китай введет ответные санкции против ряда американских чиновников

Отмечается, что Пекин принял решение ввести ограничения «в целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, а также защиты законных прав и интересов граждан КНР».

Ранее Вашингтон ввел санкции против чиновников и структур КНР, которые действуют в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По мнению США, они якобы причастны к нарушениям прав человека в отношении национальных и религиозных меньшинств.



