Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Министерство иностранных дел России опубликовало новый стоп-лист граждан Канады, которым воспрещён въезд на территорию РФ, сообщает «Интерфакс».

В новый список попали 592 канадца, среди них глава правительства Джастин Трюдо и министр иностранных дел Мелани Джоли.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные меры вводятся Москвой вынуждено и исключительно в ответ на враждебные действия канадского руководства.

Россия высылает из страны восемь японских дипломатов

«Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее десятки районов Польши остались без газа после антироссийских санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Черный СписокКанадаОтветные Санкции РоссииМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры