Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Министерство иностранных дел России опубликовало новый стоп-лист граждан Канады, которым воспрещён въезд на территорию РФ, сообщает «Интерфакс».
В новый список попали 592 канадца, среди них глава правительства Джастин Трюдо и министр иностранных дел Мелани Джоли.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные меры вводятся Москвой вынуждено и исключительно в ответ на враждебные действия канадского руководства.
«Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», - говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее десятки районов Польши остались без газа после антироссийских санкций.
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