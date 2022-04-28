Десятки районов Польши остались без газа после антироссийских санкций

«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин (административная единица. — НСН). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — цитирует Шефернакера ТАСС.

Отмечается, что после попадания в санкционный список компания Novatek Green Energy прекратила поставки сжиженного углеводородного газа.

Ранее стало известно, что Польша ввела санкции против ряда российских и белорусских компаний, в том числе «Газпрома» и «Новатэка». Кроме того, с 27 апреля «Газпром» перестала поставлять газ Варшаве из-за неоплаты топлива в рублях.

