Десятки районов Польши остались без газа после антироссийских санкций
Некоторые районы Польши остались без газоснабжения после введения Варшавой санкций против связанных с Россией компаний. Об этом сообщил замминистра внутренних дел республики Павел Шефернакер.
«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин (административная единица. — НСН). В нескольких десятках есть проблемы. Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — цитирует Шефернакера ТАСС.
Отмечается, что после попадания в санкционный список компания Novatek Green Energy прекратила поставки сжиженного углеводородного газа.
Ранее стало известно, что Польша ввела санкции против ряда российских и белорусских компаний, в том числе «Газпрома» и «Новатэка». Кроме того, с 27 апреля «Газпром» перестала поставлять газ Варшаве из-за неоплаты топлива в рублях.
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