Россия ввела санкции против представителей госорганов Великобритании и IT-сектора

МИД РФ сообщил о введении санкций в отношении ряда представителей госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании.

Ведомстве отмечает, что решение принято в ответ на «враждебные действия британской стороны» и «агрессивный антироссийский курс», в рамках которого Лондон планирует нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

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Российское ведомство заявило, что в стоп-лист внесены сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

В список также включили лиц, причастных к «попыткам навязать» экономическим операторам стран Центральной Азии соблюдение западных санкций. МИД считает, что тем самым британские власти наносят «болезненные удары и по благополучию третьих стран».

Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», сообщает CNN со ссылкой на источники. Пользователи США аполитичны, поэтому выбирают российское программное обеспечение, которое работает, рассказал в интервью НСН глава НП «Руссофт» Валентин Макаров.

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ФОТО: РИА Новости
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