Российское ведомство заявило, что в стоп-лист внесены сотрудники британских компаний, в частности, Micro Focus, предоставляющих украинским силовым ведомствам программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по российским войскам и инфраструктуре.

В список также включили лиц, причастных к «попыткам навязать» экономическим операторам стран Центральной Азии соблюдение западных санкций. МИД считает, что тем самым британские власти наносят «болезненные удары и по благополучию третьих стран».

Власти США намерены запретить гражданам и предприятиям в стране использовать программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского», сообщает CNN со ссылкой на источники. Пользователи США аполитичны, поэтому выбирают российское программное обеспечение, которое работает, рассказал в интервью НСН глава НП «Руссофт» Валентин Макаров.

