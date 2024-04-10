Суд ЕС отменил санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена

На суде бизнесмены настаивали, что доказательства, представленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд ЕС их доводы посчитал обоснованными и ходатайства удовлетворил.

Ранее Авен и Фридман назвали ошибкой своё решение инвестировать в западные страны, сообщает Bloomberg. По данным агентства, об этом Авен заявил во время беседы с британской полицией в мае 2022 года. Фридман, комментируя своё решение покинуть Великобританию, сделал аналогичное заявление.







