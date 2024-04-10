Суд ЕС отменил санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена
Суд первой инстанции в Люксембурге принял решение об отмене санкций Евросоюза в отношении российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
Заявители настаивали, что представленные Советом ЕС основания для включения их в стоп-листы не отвечали европейским стандартам, а сами меры были чрезмерными. Ранее Авена и Фридмана, основных акционеров Альфа-групп, включили в санкционные списки ЕС по решению Совета ЕС. Обоснованием для этого стала их связь с подсанкционными лицами и с президентом РФ Владимиром Путиным.
На суде бизнесмены настаивали, что доказательства, представленные Советом ЕС, являются ненадежными и не заслуживают доверия. Суд ЕС их доводы посчитал обоснованными и ходатайства удовлетворил.
Ранее Авен и Фридман назвали ошибкой своё решение инвестировать в западные страны, сообщает Bloomberg. По данным агентства, об этом Авен заявил во время беседы с британской полицией в мае 2022 года. Фридман, комментируя своё решение покинуть Великобританию, сделал аналогичное заявление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru