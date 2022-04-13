Россия ввела ответные санкции против Канады
13 апреля 202222:08
В российском МИДе в среду сообщили о том, что Москва вводит персональные санкции против граждан Канады.
Первыми в стоп-лист занесены 87 канадских сенаторов.
Им в числе прочего запрещён въезд на территорию России.
Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, канадские сенаторы включены в черный список в ответ на враждебные шаги предпринимаемые Оттавой против Москвы.
Ранее РФ ввела санкции против членов палаты представителей Конгресса США.
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13 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru