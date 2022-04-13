Россия ввела ответные санкции против Канады

В российском МИДе в среду сообщили о том, что Москва вводит персональные санкции против граждан Канады.

Первыми в стоп-лист занесены 87 канадских сенаторов.

Им в числе прочего запрещён въезд на территорию России.

Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, канадские сенаторы включены в черный список в ответ на враждебные шаги предпринимаемые Оттавой против Москвы.

Ранее РФ ввела санкции против членов палаты представителей Конгресса США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Черный СписокМИД РФОтветные Санкции РоссииКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры