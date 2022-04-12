Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать

Он отметил, что экономика и финансовая система страны достаточно прочно стоят на ногах. При этом глава государства признал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать.

Путин выразил надежду, что в ситуации с санкциями «здравый смысл» возобладает. Он призвал одуматься тех, кто вводит санкции.

