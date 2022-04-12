Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать
Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».
По словам Путина, промышленность и финансовая система страны работают.
Он отметил, что экономика и финансовая система страны достаточно прочно стоят на ногах. При этом глава государства признал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать.
Путин выразил надежду, что в ситуации с санкциями «здравый смысл» возобладает. Он призвал одуматься тех, кто вводит санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+10 910 / сут.
Умерли
372 тыс.+281 / сут.
Выздоровели
17,3 млн+31 271 / сут.
- МИД РФ: Евросоюз окончательно отрекся от миротворческих идеалов
- Путин: Ситуация в украинской Буче - фейк
- Россиянин Северюхин лишился гоночной лицензии за скандальный жест
- Из-за использования балалаек концерт в поддержку Украины отменили в Швеции
- Путин: Киев отошел от стамбульских договоренностей
- Путин призвал к объективному освещению военной операции на Украине
- Минпросвещения предложило писать букву «ё» по желанию
- Путин: Сегодня мир сложнее, чем во времена холодной войны
- Путин рассказал, когда состоится первый полёт белорусского космонавта
- Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru