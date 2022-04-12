Путин: «Блицкриг» против России не удался, но риски могут нарастать

Санкционный «блицкриг» Запада против России не удался. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проходящей на космодроме «Восточный».

По словам Путина, промышленность и финансовая система страны работают.

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Он отметил, что экономика и финансовая система страны достаточно прочно стоят на ногах. При этом глава государства признал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать.

Путин выразил надежду, что в ситуации с санкциями «здравый смысл» возобладает. Он призвал одуматься тех, кто вводит санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВладимир Путин
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