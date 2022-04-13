РФ ввела санкции против членов палаты представителей Конгресса США

Российские власти ввели санкции против 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что санкции стали ответной реакцией на введенные ограничения в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.

Санкции предполагают запрет на въезд на территорию РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в ближайшее время будут введены новые ответные меры на антироссийские ограничения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАСанкции
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры