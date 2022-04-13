РФ ввела санкции против членов палаты представителей Конгресса США
13 апреля 202220:32
Российские власти ввели санкции против 398 членов Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что санкции стали ответной реакцией на введенные ограничения в отношении 328 депутатов Госдумы РФ.
Санкции предполагают запрет на въезд на территорию РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в ближайшее время будут введены новые ответные меры на антироссийские ограничения.
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13 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru