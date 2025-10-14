Трамп заявил о неприязни к некоторым европейским лидерам

На саммите в Шарм-эш-Шейхе он указал, что среди них «есть несколько человек», к которым он испытывает неприязнь.

«Я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся», — отметил глава Белого дома.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна повторно предложит кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

