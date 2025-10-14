Трамп заявил о неприязни к некоторым европейским лидерам
14 октября 202515:27
Президент США Дональд Трамп заявил, что что считает многих европейских лидеров своими «друзьями». Об этом сообщает Daily Mail.
На саммите в Шарм-эш-Шейхе он указал, что среди них «есть несколько человек», к которым он испытывает неприязнь.
«Я не скажу вам, кто именно. Есть несколько человек, которые мне совсем не нравятся», — отметил глава Белого дома.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна повторно предложит кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач Мухина перечислила главные болезни современных детей
- Основатель системы ОМС предложил заменить страховщиков Росздравнадзором
- «Итальянская забастовка»: Чем грозит россиянам брак без секса
- Трамп предложит Лукашенко снять санкции в обмен на отказ от ядерного арсенала РФ
- Трамп заявил о неприязни к некоторым европейским лидерам
- Лукашенко заявил, что «Томагавки» не решат украинский вопрос
- В Госдуме хотят запретить изъятие единственного жилья в ипотеке
- В ООН заявили, что восстановление Газы обойдется в $70 млрд
- Врач Продеус призвал не упустить питание детей в пубертат
- Педиатр Продеус призвал не менять с ребенком по 12 секций в месяц
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru