Россия внесла в «стоп-лист» 54 гражданина Великобритании
Власти России расширили санкционный список в отношении граждан Великобритании и внесли в «стоп-лист» 54 представителей британского политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса.
В заявлении МИД РФ говорится, что данные меры являются ответом «на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса», а также механизм односторонних санкций в отношении россиян и российских компаний.
Уточняется, что в обновленный список попали министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Аннабель Голди, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.
Также в расширенный «стоп-лист» вошли «русофобски заряженные функционеры и корреспонденты британских СМИ».
«Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей... стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе», - указали в МИД РФ.
В российском дипведомстве добавили, что дальнейшее раскручивание Лондоном антироссийского санкционного маховика «неизбежно получит решительный отпор с нашей стороны».
Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о вводе 25 новых санкций в отношении физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают спецоперацию РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru