Россия внесла в «стоп-лист» 54 гражданина Великобритании

В заявлении МИД РФ говорится, что данные меры являются ответом «на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса», а также механизм односторонних санкций в отношении россиян и российских компаний.

Уточняется, что в обновленный список попали министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, заместитель министра обороны Аннабель Голди, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Также в расширенный «стоп-лист» вошли «русофобски заряженные функционеры и корреспонденты британских СМИ».

«Они причастны к фабрикации антироссийских пасквилей... стремятся не допускать и пресекать попытки объективного освещения событий на Украине, исключить признаки инакомыслия методами, описанными Дж.Оруэллом в «1984» и «Скотном дворе», - указали в МИД РФ.

В российском дипведомстве добавили, что дальнейшее раскручивание Лондоном антироссийского санкционного маховика «неизбежно получит решительный отпор с нашей стороны».

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли объявил о вводе 25 новых санкций в отношении физических и юридических лиц за пределами России, которые поддерживают спецоперацию РФ на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

