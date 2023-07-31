Великобритания расширила антироссийские санкции в связи с приговором Кара-Мурзе

Согласно решению британских властей, в «чёрный» список попали прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, а также судебный эксперт Данила Михеев. Отныне им запрещён въезд на территорию Великобритании, а активы в стране в случае обнаружения будут заморожены.

В британском МИД пояснили, что указанные граждане РФ своим участием в процессе против Кара-Мурзы и оппозиционера Ильи Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом) препятствовали распространению «точной информации о конфликте на Украине».

Ранее власти Великобритании из-за дела Кара-Мурзы внесли в «чёрный» список судью Басманного суда Москвы Елену Ленскую, следователей Дениса Колесникова и Андрея Задачина, а также сотрудников ФСБ РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».