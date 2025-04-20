Актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет
Заслуженная артистка России, актриса Елизавета Зима умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Смоленский государственный академический драматический театр имени А.С. Грибоедова на своем сайте.
В театре назвали её уход «огромной потерей для смоленской сцены». Коллектив также выразил глубокую скорбь в связи с этой утратой.
Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. После окончания музыкального училища при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова она работала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. С 1991 года она стала артисткой Смоленского драматического театра, где исполнила роли в таких спектаклях, как «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке» и других.
Помимо театральной карьеры, Елизавета Зима активно занималась педагогической деятельностью, обучая вокалу и сценической речи. Также она выступала организатором музыкально-театральной гостиной, которая действовала при театре.
Зима покинула Смоленский государственный академический драматический театр в 2011 году и переехала в Санкт-Петербург.
В 1997 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.
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