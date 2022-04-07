Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии
Министерство иностранных дел России в качестве ответных мер опубликовало в четверг список из 228 граждан Австралии, против которых введены персональные санкции.
В стоп-лист внесены представители австралийского парламента, региональных властей и действующего кабинета министров.
«С 7 апреля в "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний», - говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в МИД РФ подтвердили подготовку ответа на санкции ЕС против России.
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