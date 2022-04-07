Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии

«С 7 апреля в "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний», - говорится в распространенном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в МИД РФ подтвердили подготовку ответа на санкции ЕС против России.

