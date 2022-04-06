В МИД подтвердили подготовку ответа на санкции ЕС против РФ
Ответные меры Москвы на антироссийские санкции со стороны Европейского союза уже находятся в проработке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Он подчеркнул, что реакция с целью защиты законных интересов страны в экономической и иных сферах будет неизбежной.
Накануне было объявлено, что пятый пакет санкций ЕС будет включать, в частности, ограничения в сфере торговли, транспорта, угля. Предусмотрено также расширение персонального «чёрного» списка.
В общей сложности ограничения на импорт из России составят 10 миллиардов евро, на экспорт в РФ примерно ту же сумму. До конца недели санкицонный пакет должны согласовать послы всех 27 стран Евросоюза, тогда ограничения вступят в силу. При этом ЕС пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.
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