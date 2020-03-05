Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законопроект, который упрощает процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт нижней палаты.

Новая норма предусматривает, что граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. Такой статус дает возможность получить паспорт в упрощенном порядке.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, цель проекта – избавление от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже живут на территории нашей страны, сообщает Москва 24.

Кроме того, теперь срок рассмотрения о приеме в российское гражданство сокращается с полугода до трех месяцев.