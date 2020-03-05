Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законопроект, который упрощает процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Об этом сообщает RT со ссылкой на сайт нижней палаты.
Новая норма предусматривает, что граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны носителями русского языка без собеседования. Такой статус дает возможность получить паспорт в упрощенном порядке.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, цель проекта – избавление от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже живут на территории нашей страны, сообщает Москва 24.
Кроме того, теперь срок рассмотрения о приеме в российское гражданство сокращается с полугода до трех месяцев.
В 2019 году гражданами РФ стали почти 500 тысяч выходцев из Украины, Белоруссии, Армении и других бывших советских республик.
В феврале Минтруд РФ почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства. В предыдущем списке (приказ 2015 года) значилось 74 профессии, в новом – 135.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Пропавшая под Костромой 8-летняя девочка была похищена
- Врачи рассказали о пользе «малинового лета» для здоровья
- В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из секретной лаборатории в Ухане
- Россия упростила получение гражданства для украинцев и белорусов
- Песков объяснил желание части молодежи уехать из страны