В Конституции предложили запретить иностранное гражданство для прокуроров

Соответствующая поправка может быть включена во второе чтение проекта об изменении Конституции.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запретить иностранное гражданство для целого ряда высших чиновников, закрепив ограничение в Конституции. В список попали премьер-министр, министры, депутаты Госдумы, сенаторы и губернаторы.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии сессии верхней палаты предложила расширить список должностных лиц, которым будет запрещено иметь двойное гражданство. В частности, она предложила распространить ограничение и на дипломатов, пишет «Свободная пресса».

