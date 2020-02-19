В РФ расширили список профессий для упрощенного получения гражданства
Минтруд РФ почти в два раза увеличил список профессий для упрощенного получения гражданства. Об этом пишет РБК.
По информации газеты, в предыдущем списке (приказ 2015 года) значилось 74 профессии, в новом – 135.
Получение российского гражданства в упрощенном порядке теперь смогут получить онкологи, журналисты, учителя. Увеличение списка произошло, в частности, за счет включения в него множества врачебных специальностей. Полный перечень профессий опубликован на интернет-портале правовой информации.
Ранее представитель сервиса по поиску работы HeadHunter Александр Джабаров назвал наиболее популярные профессии на ближайшее десятилетие.
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