Россия с 2023 года наладила прямой канал взаимодействия с украинской стороной для содействия воссоединению детей с их семьями. Об этом 11 мая сообщила РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при Европейском союзе.

В постпредстве отметили, что, несмотря на активное распространение дезинформации со стороны ЕС о якобы чинимых Москвой препятствиях и отсутствии готовности к сотрудничеству в этой сфере, процесс возвращения несовершеннолетних родственникам последовательно развивается.