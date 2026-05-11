Россия создала канал связи с Украиной по воссоединению детей с семьями

Россия с 2023 года наладила прямой канал взаимодействия с украинской стороной для содействия воссоединению детей с их семьями. Об этом 11 мая сообщила РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при Европейском союзе.

В постпредстве отметили, что, несмотря на активное распространение дезинформации со стороны ЕС о якобы чинимых Москвой препятствиях и отсутствии готовности к сотрудничеству в этой сфере, процесс возвращения несовершеннолетних родственникам последовательно развивается.

Организованный механизм позволяет оперативно решать вопросы в интересах детей.

Там также подчеркнули, что каждый несовершеннолетний, независимо от места нахождения и текущего статуса, имеет возможность воссоединиться с близкими, если те заявляют о себе и обладают соответствующими юридическими правами,

ЕС ввел новые санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций за якобы «депортацию» украинских детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
