Россия создала канал связи с Украиной по воссоединению детей с семьями
Россия с 2023 года наладила прямой канал взаимодействия с украинской стороной для содействия воссоединению детей с их семьями. Об этом 11 мая сообщила РИА Новости со ссылкой на постоянное представительство РФ при Европейском союзе.
В постпредстве отметили, что, несмотря на активное распространение дезинформации со стороны ЕС о якобы чинимых Москвой препятствиях и отсутствии готовности к сотрудничеству в этой сфере, процесс возвращения несовершеннолетних родственникам последовательно развивается.
Организованный механизм позволяет оперативно решать вопросы в интересах детей.
Там также подчеркнули, что каждый несовершеннолетний, независимо от места нахождения и текущего статуса, имеет возможность воссоединиться с близкими, если те заявляют о себе и обладают соответствующими юридическими правами,
ЕС ввел новые санкции в отношении 16 физлиц и 7 организаций за якобы «депортацию» украинских детей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
