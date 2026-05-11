Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Тенерифе

Судно MV Hondius, на борту которого ранее зафиксировали вспышку хантавируса среди пассажиров из многих стран, покинуло порт испанского острова Тенерифе. Об этом заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.

Она подчеркнула, что Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Власти организовали поэтапную высадку и репатриацию людей после прибытия лайнера к острову со стоянки у Кабо-Верде.

После завершения эвакуации пассажирский лайнер продолжит путь в Нидерланды, где пройдет полная дезинфекция.