Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Тенерифе
Судно MV Hondius, на борту которого ранее зафиксировали вспышку хантавируса среди пассажиров из многих стран, покинуло порт испанского острова Тенерифе. Об этом заявила министр здравоохранения страны Моника Гарсия.
Она подчеркнула, что Испания завершила операцию по эвакуации 125 пассажиров и членов экипажа из 23 стран. Власти организовали поэтапную высадку и репатриацию людей после прибытия лайнера к острову со стоянки у Кабо-Верде.
После завершения эвакуации пассажирский лайнер продолжит путь в Нидерланды, где пройдет полная дезинфекция.
Заражение опасным хантавирусом зафиксировали на борту нидерландского круизного судна, которое направлялось из Аргентины к Кабо-Верде. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лабораторно подтверждены семь случаев инфекции, трое пациентов не выжили
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе своего визита на Тенерифе объявил, что пассажиры «MV Hondius» будут вывезены за десять вылетов, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
