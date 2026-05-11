Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала распространенную информацию о наркозависимости украинского лидера как «секрет Полишинеля». Об этом она заявила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, передает ТАСС.

Мендель уточнила, что лично не становилась свидетелем употребления запрещенных веществ, однако общалась с людьми, которые якобы наблюдали подобные ситуации. По её словам, все эти источники указывают на кокаин.