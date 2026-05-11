Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала распространенную информацию о наркозависимости украинского лидера как «секрет Полишинеля». Об этом она заявила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, передает ТАСС.
Мендель уточнила, что лично не становилась свидетелем употребления запрещенных веществ, однако общалась с людьми, которые якобы наблюдали подобные ситуации. По её словам, все эти источники указывают на кокаин.
Экс-представитель офиса президента рассказала, что в период совместной работы Зеленский мог уединиться в ванной комнате на 15 минут, после чего выходил оттуда «совершенно другим человеком».
Она также напомнила о случае во время предвыборной кампании, когда кандидат добровольно прошел тест на наркотики, однако клиника принадлежала его другу, а результаты анализов оказались датированы не тем днем.
Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и в результате стал зависим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев усмотрел в хантавирусе повод для энергетических ограничений в ЕС
- Россия создала канал связи с Украиной по воссоединению детей с семьями
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость
- «Потеряла сознание»: Русские туристы отравились в ресторане «Нью-Йорк» в Париже
- СМИ: В Киеве перекрыли улицу Банковую у офиса Зеленского
- СМИ: Администрация Трампа урезала помощь Украине на 99%
- Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Тенерифе
- СМИ: Трамп заявил о своем желании сделать Венесуэлу «51-м штатом»
- Ермака обвинили в легализации $10 млн при строительстве под Киевом
- Израильских солдат осудили за осквернение статуи Девы Марии