Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала распространенную информацию о наркозависимости украинского лидера как «секрет Полишинеля». Об этом она заявила в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, передает ТАСС.

Мендель уточнила, что лично не становилась свидетелем употребления запрещенных веществ, однако общалась с людьми, которые якобы наблюдали подобные ситуации. По её словам, все эти источники указывают на кокаин.

Экс-представитель офиса президента рассказала, что в период совместной работы Зеленский мог уединиться в ванной комнате на 15 минут, после чего выходил оттуда «совершенно другим человеком».

Она также напомнила о случае во время предвыборной кампании, когда кандидат добровольно прошел тест на наркотики, однако клиника принадлежала его другу, а результаты анализов оказались датированы не тем днем.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Зеленский пренебрег советами Минздрава не пробовать наркотические вещества и в результате стал зависим, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
