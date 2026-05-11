Кравцов оценил санкции ЕС против детских лагерей «Орленок» и «Смена»
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал введение санкций Евросоюза в отношении российских детских лагерей, назвав это проявлением бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу министерства.
Кравцов подчеркнул, что включение трех всероссийских детских центров — «Орлёнка», «Алых парусов» и «Смены» — в санкционный список можно рассматривать как подтверждение эффективности их работы. По его словам, эти площадки помогают формировать у детей традиционные российские ценности, а ограничительные меры уже не вызывают удивления у россиян.
Министр отметил, что детские центры остаются востребованными на международной арене, развивая партнерские связи и реализуя проекты, способствующие межкультурному диалогу и обмену опытом. Это, по его мнению, свидетельствует об их устойчивости к внешним вызовам и потенциале для дальнейшего развития.
Ранее Евросоюз снова расширил список санкций против России и в «черный список» внесли 16 граждан РФ детские центры, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
