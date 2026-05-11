Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал введение санкций Евросоюза в отношении российских детских лагерей, назвав это проявлением бессилия Запада в попытке ограничить влияние России в сфере образования и воспитания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу министерства.

Кравцов подчеркнул, что включение трех всероссийских детских центров — «Орлёнка», «Алых парусов» и «Смены» — в санкционный список можно рассматривать как подтверждение эффективности их работы. По его словам, эти площадки помогают формировать у детей традиционные российские ценности, а ограничительные меры уже не вызывают удивления у россиян.