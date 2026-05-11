СМИ: Трамп заявил о своем желании сделать Венесуэлу «51-м штатом»
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность придания Венесуэле статуса 51-го штата Америки. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным источника, американский лидер заявил о серьезном подходе к данной идее. В качестве обоснования он сослался на колоссальные нефтяные запасы южноамериканской страны, оцениваемые в $40 трлн.
Согласно информации телеканала, глава государства также выразил уверенность в том, что Венесуэла поддерживает его политику.
Ранее Трамп уже озвучивал предложения о предоставлении статуса штата Канаде, а также в шуточной форме упоминал Гренландию в качестве потенциального 52-го штата США.
Ранее Трамп заявил о желании забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
