Адвокат: У арестованного экс-мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны

У бывшего главы Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под стражей, перед освобождением из СИЗО и помещением его под домашний арест взяли образцы волос и слюны, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил адвокат арестованного Марат Самойлов. По его словам, после того, как бывшего градоначальника отпустили из СИЗО, у него принудительно взяли образцы биоматериалов. Это необходимо для геномного реестра правоохранителей.

Правозащитник отметил, что этот факт, как противоречащий нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса, также указан в жалобе в федеральные правоохранительные органы.

Арест Мавлиева может быть связано с продажей участка санатория «Радуга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
