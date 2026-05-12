Адвокат: У арестованного экс-мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны

Об этом заявил адвокат арестованного Марат Самойлов. По его словам, после того, как бывшего градоначальника отпустили из СИЗО, у него принудительно взяли образцы биоматериалов. Это необходимо для геномного реестра правоохранителей.

Правозащитник отметил, что этот факт, как противоречащий нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса, также указан в жалобе в федеральные правоохранительные органы.

Арест Мавлиева может быть связано с продажей участка санатория «Радуга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

