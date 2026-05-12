Адвокат: У арестованного экс-мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны
У бывшего главы Уфы Ратмира Мавлиева, который находится под стражей, перед освобождением из СИЗО и помещением его под домашний арест взяли образцы волос и слюны, сообщает РИА Новости.
Об этом заявил адвокат арестованного Марат Самойлов. По его словам, после того, как бывшего градоначальника отпустили из СИЗО, у него принудительно взяли образцы биоматериалов. Это необходимо для геномного реестра правоохранителей.
Правозащитник отметил, что этот факт, как противоречащий нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса, также указан в жалобе в федеральные правоохранительные органы.
Арест Мавлиева может быть связано с продажей участка санатория «Радуга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Пчелы-мигранты из Узбекистана могут навредить россиянам
- СМИ: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России
- Адвокат: У арестованного экс-мэра Уфы Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны
- Дмитриев усмотрел в хантавирусе повод для энергетических ограничений в ЕС
- Россия создала канал связи с Украиной по воссоединению детей с семьями
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала «секретом Полишинеля» его наркозависимость
- «Потеряла сознание»: Русские туристы отравились в ресторане «Нью-Йорк» в Париже
- СМИ: В Киеве перекрыли улицу Банковую у офиса Зеленского
- СМИ: Администрация Трампа урезала помощь Украине на 99%
- Лайнер с хантавирусом MV Hondius покинул Тенерифе