Потеряла сознание: Русские туристы отравились в парижском ресторане «Нью-Йорк»

Группа русскоязычных путешественников столкнулась с пищевым отравлением в известном парижском ресторане «Нью-Йорк». Об этом свидетельствуют отзывы на интернет-картах, которые изучило РИА Новости.

Согласно одному из комментариев, посетительница почувствовала сильное недомогание через два часа после употребления гамбургера с голубым сыром с плесенью. Женщина потеряла сознание из-за интоксикации, после чего её друзья вызвали бригаду скорой помощи.

Смерть семьи в Италии после ужина связали с отравлением рицином

При госпитализации у пострадавшей возникли сложности с оформлением, поскольку она не является гражданкой Франции. Тем не менее медики предоставили ей необходимые препараты, после чего состояние пациентки улучшилось.

В другом отзыве на русском языке пользователи иронично предупредили: «Если хотите отравиться, то вам сюда».

ФОТО: ТАСС / IMAGO/Guido Schiefer
