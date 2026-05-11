Потеряла сознание: Русские туристы отравились в парижском ресторане «Нью-Йорк»

Группа русскоязычных путешественников столкнулась с пищевым отравлением в известном парижском ресторане «Нью-Йорк». Об этом свидетельствуют отзывы на интернет-картах, которые изучило РИА Новости.

Согласно одному из комментариев, посетительница почувствовала сильное недомогание через два часа после употребления гамбургера с голубым сыром с плесенью. Женщина потеряла сознание из-за интоксикации, после чего её друзья вызвали бригаду скорой помощи.