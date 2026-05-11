СМИ: В Киеве перекрыли улицу Банковую у офиса Зеленского

Улица Банковая в Киеве, где расположен офис Владимира Зеленского, а также прилегающие кварталы были перекрыты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Парламентарий уточнил, что на месте находятся десятки автобусов и значительное количество людей в форме. Движение транспорта в районе президентской администрации ограничено.