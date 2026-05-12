СМИ: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России
Индия отказалась от предложения Москвы по приобретению сжиженного природного газа, который подпадает под санкции США, сообщает Reuters.
Это произошло, несмотря на дефицит топлива в стране из-за войны на Ближнем Востоке. Нью-Дели уведомил замминистра энергетики России Павла Сорокина об отказе от подсанкционного СПГ. Это случилось во время его визита 30 апреля.
Источники агентства указали, что выгрузка СПГ с находящегося под санкциями США российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной из-за позиции индийских властей. До этого именно Индия была указана пунктом назначения поставок газа.
Москва стремится заключить с Нью-Дели долгосрочные соглашения на поставку СПГ, а также удобрений, включая калий, фосфор и мочевину.
Ранее стало известно, что Испания запаслась российским газом на весь Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
