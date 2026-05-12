СМИ: Индия отказалась от попавшего под санкции СПГ из России

Это произошло, несмотря на дефицит топлива в стране из-за войны на Ближнем Востоке. Нью-Дели уведомил замминистра энергетики России Павла Сорокина об отказе от подсанкционного СПГ. Это случилось во время его визита 30 апреля.

Источники агентства указали, что выгрузка СПГ с находящегося под санкциями США российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной из-за позиции индийских властей. До этого именно Индия была указана пунктом назначения поставок газа.

Москва стремится заключить с Нью-Дели долгосрочные соглашения на поставку СПГ, а также удобрений, включая калий, фосфор и мочевину.

Ранее стало известно, что Испания запаслась российским газом на весь Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

