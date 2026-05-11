СМИ: Администрация Трампа урезала помощь Украине на 99%

Администрация президента США Дональда Трампа практически полностью прекратила финансовую и военную поддержку Украины, сократив объемы помощи на 99%. Об этом сообщает газета New York Times.

Издание характеризует действия Белого дома как попытку заискивания перед Москвой на фоне продолжающегося конфликта.

Трамп заявил о готовности направить в Москву переговорщиков по Украине

Согласно публикации, Владимир Зеленский в ответ начал предпринимать шаги по отдалению от администрации Белого дома, что журналисты называют «репетицией расставания».

Подобное охлаждение двусторонних отношений, по данным газеты, было спровоцировано эскалацией противостояния между США и Ираном.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с НСН рассказал, что заставляет США выйти из переговоров по Украине.

ФОТО: AP / ТАСС
