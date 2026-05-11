Дмитриев усмотрел в хантавирусе повод для энергетических ограничений в ЕС

Паника вокруг хантавируса раздута и потенциально способна стать обоснованием для введения энергетических ограничений в Великобритании и странах Евросоюза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В своей публикации в соцсети X он указал, что обеспокоенность по поводу распространения инфекции не соразмерна реальной угрозе. При этом, по его оценке, эта ситуация может быть использована для оправдания мер по сдерживанию потребления энергии в европейском регионе.

Таким образом Дмитриев отреагировал на информацию о том, что у хантавируса не зафиксировано признаков повышенной способности к передаче между людьми.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН призвал россиян не бояться хантавируса, но быть начеку.

ФОТО: РИА Новости
