Паника вокруг хантавируса раздута и потенциально способна стать обоснованием для введения энергетических ограничений в Великобритании и странах Евросоюза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В своей публикации в соцсети X он указал, что обеспокоенность по поводу распространения инфекции не соразмерна реальной угрозе. При этом, по его оценке, эта ситуация может быть использована для оправдания мер по сдерживанию потребления энергии в европейском регионе.