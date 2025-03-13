Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну

В ведомстве указали, что в «стоп-лист» попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также граждане входящих в ЕС государств, которые несут ответственность за оказание военной помощи Украине, организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море и введение санкций.

Кроме того, въезд в Россию запретили представителям евроструктур и госорганов стран ЕС, занимающихся созданием «трибунала» в отношении руководства РФ и призывающих к конфискации российских активов, и депутатам Европарламента, которые поддерживают антироссийские резолюции и законопроекты.

«В российский «стоп-лист» были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью», - отметили в МИД РФ.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении представить в Конгрессе проект закона о введении новых санкций против России, сообщает RT.

