Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну
Российские власти, в ответ на 16-й пакет санкций Евросоюза, расширили список граждан ЕС, которым запрещён въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В ведомстве указали, что в «стоп-лист» попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, а также граждане входящих в ЕС государств, которые несут ответственность за оказание военной помощи Украине, организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море и введение санкций.
Кроме того, въезд в Россию запретили представителям евроструктур и госорганов стран ЕС, занимающихся созданием «трибунала» в отношении руководства РФ и призывающих к конфискации российских активов, и депутатам Европарламента, которые поддерживают антироссийские резолюции и законопроекты.
«В российский «стоп-лист» были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью», - отметили в МИД РФ.
Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о намерении представить в Конгрессе проект закона о введении новых санкций против России, сообщает RT.
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