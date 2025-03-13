Песков: Экономика России уверенно растет

Представитель Кремля ответил на вопрос, отмены каких санкций хотела бы Москва в первую очередь.

«Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика... достаточно уверенно растет», - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Москва считает ограничения незаконными, и все они должны быть отменены. По словам Пескова, детали этого процесса - «это уже предметы переговоров». Вместе с тем представитель Кремля призвал не забегать вперед.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям Запада и стабильно развивается.

