Песков: Экономика России уверенно растет
Российская экономика уверенно растет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос, отмены каких санкций хотела бы Москва в первую очередь.
«Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Экономика... достаточно уверенно растет», - подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что Москва считает ограничения незаконными, и все они должны быть отменены. По словам Пескова, детали этого процесса - «это уже предметы переговоров». Вместе с тем представитель Кремля призвал не забегать вперед.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям Запада и стабильно развивается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru