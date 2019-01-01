Россия пообещала ответить на санкции США против чеченского спецназа
Посольство России анонсировало ответные меры на новые американские санкции в рамках так называемого «закона Магнитского».
Дипломаты отметили, что США пытаются навязать односторонние принудительные меры, которые не имеют отношения к международному праву, и не могут рассматриваться как цивилизованный способ общения между странами. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Посольство подчеркнуло, что санкции против чеченской спецгруппы быстрого реагирования «Терек» обусловлены либо стремлением Вашингтона усложнить международное сотрудничество по борьбе с терроризмом, либо страхом перед способностью отряда действовать даже в условиях Арктики.
В дипведомстве также отметили, что новые санкции идут вразрез с «позитивным настроем недавних российско-американских переговоров в Сочи», передает RT.
Накануне США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» спецотряд «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян. В список ограничений вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял новые санкции США, сообщает Ura.ru. В своём Telegram-канале он заявил, что многие высокопоставленные чеченцы огорчены, что не попали в санкционный список. По словам Кадырова, новые ограничительные меры Вашингтона говорят о том, что в США боятся «маленькой Чечни».
Напомним, что лидера Чеченской республики включили в «список Магнитского» еще в декабре 2017 года. Кадыров тогда назвал это «наградой». Адвокат Александр Карабанов объяснил в эфире НСН такую позицию чеченского лидера.
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