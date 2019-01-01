Россия пообещала ответить на санкции США против чеченского спецназа

Накануне США добавили в санкционный список по «закону Магнитского» спецотряд «Терек» из Чечни и еще пятерых россиян. В список ограничений вносятся лица и организации, которых Вашингтон считает причастными к нарушению прав человека и коррупции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял новые санкции США, сообщает Ura.ru. В своём Telegram-канале он заявил, что многие высокопоставленные чеченцы огорчены, что не попали в санкционный список. По словам Кадырова, новые ограничительные меры Вашингтона говорят о том, что в США боятся «маленькой Чечни».

Напомним, что лидера Чеченской республики включили в «список Магнитского» еще в декабре 2017 года. Кадыров тогда назвал это «наградой». Адвокат Александр Карабанов объяснил в эфире НСН такую позицию чеченского лидера.

