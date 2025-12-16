Песков: Россия не намерена дать Украине передышку с помощью перемирия
Россия желает остановить конфликт и достичь своих целей. Как пишет RT, об этом заявил пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва намерена обеспечить свои интересы и гарантировать мир в Европе на будущее, но не собирается давать Киеву передышку с помощью перемирия.
«Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров, с помощью которых должна достичь своих целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
