США ввели санкции против чеченского спецотряда

Министерство финансов США внесло в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек» во главе с командиром отряда Абузайда Висмурадова, передает ТАСС.

Также под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

В СОБРе «Терек» насчитываются 300 сотрудников, многие из которых не раз проявили мужество и отвагу в многолетней борьбе с терроризмом.

