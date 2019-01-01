США ввели санкции против чеченского спецотряда
Министерство финансов США внесло в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек» во главе с командиром отряда Абузайда Висмурадова, передает ТАСС.
Также под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.
В СОБРе «Терек» насчитываются 300 сотрудников, многие из которых не раз проявили мужество и отвагу в многолетней борьбе с терроризмом.
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