В мире

США ввели санкции против чеченского спецотряда

16 мая21:13

Министерство финансов США внесло в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек» во главе с командиром отряда Абузайда Висмурадова, передает ТАСС.

Также под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

В СОБРе «Терек» насчитываются 300 сотрудников, многие из которых не раз проявили мужество и отвагу в многолетней борьбе с терроризмом. 

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ТЕГИ:Чеченская РеспубликаСША

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